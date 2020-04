Il bel gesto di Haris Seferovic: dona computer ai bambini portoghesi in difficoltà

LISBONA - L'attaccante del Benfica Haris Seferovic si è reso protagonista di un gesto solidale nei confronti dei bambini portoghesi più poveri e che non hanno le stesse possibilità finanziarie rispetto ad altri, in questo periodo legato all'emergenza coronavirus.

Come si può vedere dal "tweet" in allegato, il rossocrociato - insieme a sua moglie Amina - ha deciso di aiutare questi ragazzi per quanto riguarda lo studio da casa, fornendo alla piattaforma "Student Keep" - un'associazione che lavora con il Ministero della Pubblica Istruzione portoghese - diversi computer.

«Buongiorno a tutti, ci auguriamo che voi e le vostre famiglie stiate bene», si può leggere sulla pagina "Twitter" di Seferovic. «A causa della situazione attuale, la maggior parte degli studenti studia da casa. Sfortunatamente ce ne sono alcuni - bambini e adolescenti - che non hanno accesso a nessun computer e sono svantaggiati per questo. Dobbiamo lottare contro le disuguaglianze nell'istruzione, per questo motivo abbiamo deciso di acquistare dei computer e di consegnarli alla piattaforma "Student Keep", che lavora con il Ministero della Pubblica Istruzione portoghese e che aiuta gli studenti bisognosi(...)».

Olá a todos, esperamos que vocês Família estejam bem e de Saúde!!

Devido à situação atual, a maioria dos alunos está a estudar em casa. Infelizmente, há estudantes, crianças e adolescentes que não têm acesso a um computador e estão em desvantagem por causa disso. pic.twitter.com/O95r9b1lJT — Haris Seferovic (@hariseferovic14) April 16, 2020

keystone-sda.ch/STF (ANTONIO COTRIM)