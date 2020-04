«Ecco perché ho picchiato Balotelli...»

MILANO - L'ex difensore dell'Inter - Marco Materazzi - è ritornato su un episodio riguardante Mario Balotelli, al termine della semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona nel 2010, anno in cui i nerazzurri conquistarono il famoso "triplete".

In video chat, con i supporters della compagine meneghina, Matrix ha spiegato perché dieci anni fa mise le mani addosso al suo più giovane compagno di squadra: «Voglio un gran bene a Mario e oggi siamo tornati a essere più che amici, praticamente fratelli», si può leggere sulla Gazzetta dello Sport. «In quella famosa partita però - quando gettò la maglia a terra contro il Barcellona - se le era proprio meritate. In quell'occasione fece una cosa che non doveva fare, ovvero giocare male e il discorso della maglietta passò in secondo piano. Prima del match, sul pullman, disse a tutta la squadra che sarebbe entrato e avrebbe giocato male. A quel punto gliele promisi. Quando entrò, fece un’azione tirando da fuori anziché andare in contropiede: c’era Milito in panchina che lo voleva ammazzare. Noi credevamo in lui e quell'anno fece comunque tanti gol(...)».

Keystone, archivio