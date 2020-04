Gravissimo lutto per il tecnico del Manchester City Pep Guardiola

BARCELLONA - Un gravissimo lutto ha colpito Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. La madre del tecnico, Dolors Sala Carrió, di 82 anni, era stata contagiata da coronavirus ed è deceduta a Barcellona.

A darne notizia è stato il Manchester City, che sui social ha espresso dolore e condoglianze per il tecnico catalano e i suoi familiari.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .