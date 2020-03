I giocatori del Barcellona: sì al taglio degli stipendi

BARCELLONA - Dopo un mare di polemiche, ecco la decisione ufficiale. In piena emergenza coronavirus, anche i tesserati del Barcellona hanno accettato il taglio degli stipendi del 70%.

Inizialmente - secondo quanto era emerso - Messi e compagni sembravano non essere troppo d'accordo con questa misura. Ma a fugare ogni dubbio ci hanno pensato loro stessi.

«Vogliamo sottolineare come ci sia sempre stata la volontà di ridurli - le parole dei giocatori apparse in una nota - Sappiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo sempre stati i primi ad andare in aiuto del club quando ci è stato chiesto. Per quanto ci riguarda, è ora il momento di annunciare che ci decurteremo lo stipendio del 70%, più altre iniziative per arrivare a coprire il 100% dei compensi di chi lavora nel club, fino a quando non terminerà questa emergenza».

Keystone