Covid-19, Fatih Terim in ospedale: «Sono in buone mani»

ISTANBUL (TURCHIA) - L'allenatore del Galatasaray Fatih Terim è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale.

È stato lo stesso 66enne - ex tecnico fra le altre squadre anche di Milan e Fiorentina - a dare l'annuncio su Twitter: «Nella giornata di oggi sono risultato positivo al coronavirus. Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate, avrete presto mie notizie».

Prima di lui anche il vicepresidente del club di Istanbul - Abdurrahim Albayrak - aveva contratto il Covid-19.

keystone-sda.ch / STF (Lefteris Pitarakis)