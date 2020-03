BRESCIA - Dalla sua scomodissima poltrona di ultimo della classifica di Serie A, Massimo Cellino ha emanato una sentenza. Almeno dal suo punto di vista, la stagione pallonara 2019/20 è terminata.

Il numero uno del Brescia, squadra rappresentante uno dei territori più duramente colpiti dal Covid-19, non crede infatti possibile che il campionato possa ricominciare e chiudersi durante l'estate. In Italia come in tutta Europa, dove la situazione legata all'avanzata del contagio è sempre più complicata.

«Questa stagione è andata – ha raccontato il dirigente sardo - non bisogna pensare a quando si ricomincia ma se si sopravvive. Serve realismo, non si può più giocare: forse qualcuno non si rende ancora conto di quello che sta accadendo. Questa è la peste. Lo scudetto? È maledetto. Lotito lo vuole, che se lo prenda pure».

keystone-sda.ch/ (Filippo Venezia)