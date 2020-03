Senza pubblico il Milan cade in casa

MILANO (ITALIA) - In occasione del recupero del 26esimo turno di Serie A - giocatosi a porte chiuse - il Genoa di Valon Behrami ha colto tre punti importanti a San Siro contro il Milan (2-1), grazie alle reti di Pandev (7') e Cassata (41'). Di Ibrahimovic il gol della bandiera (77').

La giornata era cominciata con il successo della Spal a Parma con il punteggio di 1-0 (Petagna), ma l'inizio della partita è rimasto in bilico fino alla fine. Il ministro dello sport Spadafora aveva infatti bloccato in un primo momento le due squadre proprio mentre stavano scendendo sul terreno di gioco, poiché era motivato a sospendere il campionato. Alla fine il match è iniziato con più di un'ora di ritardo.

Nell'altro incontro di oggi la Sampdoria ha superato in rimonta il Verona (2-1) in virtù della doppietta di Quagliarella. In precedenza Zaccagni aveva portato in vantaggio i suoi.

In classifica il Milan - che occupa la settima piazza con 36 punti - ha così mancato l'aggancio sul Napoli (39) e mantiene un punto di vantaggio sia sul Verona sia sul Parma (35), che hanno però disputato un match in meno. Dal canto loro Sampdoria (26) e Genoa respirano (25), rispettivamente in 16esima e in 17esima posizione. La Spal (18) ha infine "regalato" l'ultimo posto al Brescia (16).

