Napoli, Lazio e Inter avanti in Coppa Italia

MILANO (Italia) - Non hanno dovuto faticare troppo Napoli, Lazio e Inter per staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

I partenopei di Gattuso - troppo altalenanti nelle ultime gare - hanno eliminato il Perugia grazie a due rigori trasformati da Insigne.

Dal canto suo la Lazio non ne vuole proprio sapere di fermarsi (in campionato è reduce da un filotto di 10 vittorie): i biancocelesti hanno avuto vita facile con la Cremonese, vincendo per 4-0 con le reti di Patric, Parolo, Immobile su rigore e Quissanga.

Facile vittoria anche per l'Inter sul Cagliari, steso con il punteggio di 4-1. Doppietta di Lukaku e gol di Borja Valero e Ranocchia per i nerazzurri, di Oliva il punto per i sardi.

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)