Filippo Colombo: trionfo canadese

«Oggi ero assolutamente determinato a riscattare la mancata vittoria di Snowshoe - ha detto Filippo Colombo, al termine della corsa – Il podio della settimana scorsa, dove avrei potuto salire sul gradino più alto del podio e non sul quinto, mi ha dato la carica giusta e la grinta necessaria per portare a casa questa gara. Ho fatto una bella partenza, sentivo le gambe rispondere bene allo sforzo e avevo una forte motivazione. Ho mantenuto lucida la mente, restando sempre nelle prime posizioni, ma senza sforzare eccessivamente. In questo modo sono arrivato all’ottavo giro con ancora la benzina necessaria a fare la differenza. Mi sono portato in testa alla gara mettendoci tutta la concentrazione e l’energia risparmiate e ho affondato l’attacco staccando i miei avversari quanto bastava per vincere con un buon margine di vantaggio. Mi sento davvero bene e la vittoria di oggi mi spinge già a pensare alla corsa di domenica dove spero di poter portare a casa un altro risultato come questo».