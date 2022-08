Niente Montreal per Nadal

Il numero 3 delle classifiche mondiali approfitterà della lunga pausa - probabile la sua assenza anche a Cincinnati, dove tra il 14 e il 21 agosto si giocherà il secondo importante torneo nordamericano - per continuare ad allenarsi in vista degli US Open. Il quarto e ultimo Slam dell’anno si consumerà sui campi di Flushing Meadows tra il 29 agosto e l’11 settembre.