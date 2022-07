US Open a rischio per Djokovic: non può entrare a New York ma è iscritto al torneo

Per ora Nole non potrà prendere parte all'ultimo Slam stagionale, poiché allo stato attuale non gli è ancora permesso mettere piede nel Paese. «Gli US Open non hanno un mandato di vaccinazione in atto per i giocatori. Rispetteremo però la posizione del governo degli Stati Uniti in merito ai viaggi nel Paese, per i cittadini non statunitensi non vaccinati», si può leggere in un comunicato diramato sui profili social dagli organizzatori del torneo del Grande Slam.