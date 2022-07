Nielsen la spunta al fotofinish, Pogacar conserva la maglia gialla

La tappa è stata caratterizzata dalla lunga fuga di 25 corridori, con l’italiano Bettiol - premiato come il più combattivo di giornata - partito anche in solitaria e ripreso dopo un lungo inseguimento. La giornata è stata segnata anche da uno stop della corsa - neutralizzata per una decina di minuti a circa 35 km dall’arrivo a seguito della protesta di alcuni manifestanti pro-ambiente - e da un cambiamento di rilievo nella generale.