Djokovic sta inesorabilmente riscrivendo la storia

L’ultima volta che il serbo numero tre delle classifiche mondiali si era mostrato tanto sereno e felice era stata… a Wimbledon. La stagione scorsa. Già perché quello che per anni è stato il giardino di Roger Federer sembra ora essere diventato un possedimento del 35enne. Uno che riesce sempre e comunque a dividere, che non sta simpatico a molti (e nemmeno vuole esserlo), che ama nuotare contro corrente… ma che prima di tutto sa come si vince. Roger da Basilea a Londra ha esultato otto volte, cinque consecutivamente tra il 2003 e il 2007 e poi nel 2009, 2012 e 2017. Novak da Belgrado non è però lontano. Nella capitale inglese ha collezionato sette gioie e di queste le ultime quattro una dietro l’altra (2011, 2014, 2015 e dal 2018 al 2022). E a proposito di Federer… nella classifica dei plurivincitori di Slam comanda Rafa Nadal, salito a 22 dopo aver conquistato gli ultimi Australian Open e Roland Garros. Nole lo ha però avvicinato, planando a quota 21, uno più di “the Swiss Maestro”. Pubblicamente i big three, lo ripetono sempre, non danno troppo peso a tale graduatoria. In privato però, ne siamo certi, poter staccare un rivale è sicuramente qualcosa di gustoso. Come gustoso è stato, per Djokovic, dimostrare di essere più forte di - quasi immune a - sfortune e rivali. Nadal e Berrettini, gli avversari più pericolosi della vigilia, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca strada facendo (l’italiano, a dire il vero, il cammino non lo ha neppure cominciato). Zverev si è sfasciato a Parigi e Wimbledon lo ha visto in tv. Sinner, Kyrgios e gli altri, infine, non hanno saputo raggiungere il suo livello e, nonostante qualche guizzo e qualche speranza, alla lunga si sono dovuti inchinare. Come ha fatto Kate Middleton. E, a parte la regina e qualche altro nobile familiare, soprattutto ai tempi delle prime uscite con il suo William, la duchessa di Cambridge non è tenuta a chinare il capo davanti a molti…