Infortunio troppo serio, dolore troppo forte: Nadal molla Wimbledon

LONDRA - Il miracolo non c’è stato, bloccato dall’infortunio subito durante il quarto di finale contro Taylor Fritz, Rafa Nadal è stato costretto a gettare la spugna. Il maiorchino, che vanta un record di 19 vittorie in 19 match stagionali negli Slam, si è ufficialmente ritirato dal torneo di Wimbledon: non giocherà la semifinale in programma domani contro Nick Kyrgios e, in più, vedrà l’australiano planare direttamente in finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Cameron Norrie.