Jabeur e Rybakina in finale a Wimbledon

Superando 6-2, 3-6, 6-1 la tedesca Tatjana Maria, la tunisina numero 2 della classifica WTA è infatti diventata la prima donna africana a qualificarsi per la finale di uno Slam. In quel match, la 27enne affronterà la kazaka, qualificatasi piegando senza troppi problemi - 6-3, 6-3 il risultato finale - la rumena Simona Halep. Anche per la 23enne nativa di Mosca (è stata russa fino al 2018) si tratta della prima finale in uno dei quattro Major.