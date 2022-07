Nick Kyrgios denunciato per violenza domestica

Il prossimo mese di agosto il tennista australiano dovrà così rispondere delle accuse da parte di Chiara Passari davanti ai giudici. Stando a "The Canberra Times", in caso di condanna il 27enne rischia fino a due anni di carcere. «Considerata la gravità delle accuse, che il signor Kyrgios valuta con la dovuta serietà, in questo momento non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni in merito», sono state le parole del suo avvocato Jason Moffett.