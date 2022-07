Rafa Nadal avanza senza intoppi

WIMBLEDON - Nessun problema di rilievo per Rafa Nadal, salito a quota 18 vittorie consecutive nel 2022 in tornei del Grande Slam. Il mancino di Manacor, già capace di prendersi Australian Open e Roland Garros, è volato ai quarti di finale di Wimbledon piegando in tre set Botic van de Zandschulp (Atp 25).