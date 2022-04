Buona la prima per il Massagno, Basilea ko

MASSAGNO - Dopo aver sconfitto gli Starwings (88-75) - nella prima partita valida per i quarti di finale dei playoff, del campionato svizzero di basket (best of five) - la Spinelli Massagno si è ripetuta nella serata odierna fra le mura amiche.

In gara-2 la compagine ticinese ha infatti sculacciato i renani con il risultato di 91-66 e conduce ora la serie 2-0. Le due squadre torneranno in campo domenica pomeriggio a Basilea per disputare gara-3 (ore 16).

Per quanto riguarda gli altri incontri da segnalare il successo ottenuto dall'Olympic Friborgo - portatosi sul 2-0 nella serie - contro il Monthey (106-52).

Ti-press (Pablo Gianinazzi)