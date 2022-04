Boris Becker nei guai

LONDRA - Guai in vista per Boris Becker. L'ex campione di tennis - dichiarato fallito il 21 giugno 2017 per prestiti non restituiti per un importo di oltre tre milioni di sterline - è stato ritenuto colpevole dalla Southwark Crown Court.

L'ex numero 1 al mondo è stato ritenuto colpevole di quattro dei 24 capi d'accusa a suo carico. Colui che in bacheca ha sei Major, tra cui tre Wimbledon, rischia di finire in carcere per aver tenuto nascosti al fisco diversi trofei vinti, alcune proprietà immobiliari e circa 1,3 milioni di euro in asset.

Il 29 aprile il giudice Deborah Taylor annuncerà la sentenza.

keystone-sda.ch / STR (Alberto Pezzali)