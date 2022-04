Grande successo al Tennis Club Ascona

ASCONA - Non sono mancate le emozioni sui campi indoor del Tennis Club Ascona, che hanno dato vita negli scorsi giorni al Torneo Charly Zenger 2022. L’evento ha visto la partecipazione di 116 tennisti non professionisti, di tutte le categorie e provenienti da tutto il Ticino. Alla premiazione, per un montepremi totale di fr. 2000.-, hanno partecipato, oltre al Presidente del Tennis Ascona Marold Hofstetter e l’official del torneo Veronica Berta, lo sponsor Alfredo Paganetti, che ha assegnato i riconoscimenti (tra cui 2 buoni di fr. 500.-) ai vincitori delle diverse categorie.

Il torneo organizzato dal TC Ascona è stato un successo unico e inaspettato nel tennis regionale ticinese, in particolare per quanto concerne la numerosa partecipazione di giocatrici nelle categorie femminili. Di rado nel tennis regionale si riscontra un’affluenza di giocatrici tanto ampia da permettere l’avvio di ben tre tabelloni.

Il Tennis Ascona, forte della sua infrastruttura che comprende una "halle" con quattro campi in terra sintetica apprezzatissimi da tutti i giocatori, è deciso a cavalcare l’onda di questo successo. Sono infatti già avviati i preparativi per il torneo estivo che si terrà dal 14 al 24 di luglio sui campi del Tennis Ascona e le trattative per l’edizione 2023 del Torneo Charly Zenger.

Di seguito la lista dei vincitori delle diverse categorie:

Femminile categoria R1/R3:

Vincitrice: Lorena Clemente (TC Locarno)

Finalista: Lia Gander (Tennis Gordola)

Femminile categoria R4/R6:

Vincitrice: Lia Gander (Tennis Gordola)

Finalista: Lorenza Nessi (TC Giubiasco)

Femminile categoria R7/R9:

Vincitrice: Mara Bianda (TC Losone)

Finalista: Sheila Genazzi (TC Riviera)

Maschile categoria R1/R4:

Vincitore: Marko Lazic (TC Lugano)

Finalista: Kay Wullschleger (TC Riviera)

Maschile categoria R4/R6:

Vincitore: Enea Nigra (TC Gordola)

Finalista: Loris Catena (Scuola Tennis by Margaroli)

Maschile categoria R6/R9:

Vincitore: Patrick Ramoni (TC Ascona)

Finalista: Alessio Genovese (TC Ascona)

Lettore Tio/20minuti