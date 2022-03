Vince solo Massagno

MASSAGNO - Fortune alterne per le ticinesi. La Spinelli Massagno, seconda in classifica alle spalle dell'Olympic, ha piegato 94-85 il Boncourt. Sotto di un punto alla pausa lunga, la compagine di Gubitosa è cresciuta alla distanza, firmando così il 20esimo successo stagionale (in 24 partite).

Niente da fare invece per i Tigers, finiti ancora al tappeto. Impegnati nella tana dello Swiss Central, i bianconeri - ultimi della classe -, sono finiti ko con un secco 114-68. Per Lugano è la 19esima sconfitta in 23 impegni.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)