King Roger di nuovo in campo

BASILEA - È ancora difficile prevedere quando potrà fare il suo attesissimo ritorno alle competizioni, ma intanto Roger Federer scalda il cuore dei suoi innumerevoli tifosi.

Il fuoriclasse renano, fermo dalla scorsa estate dopo l'ultima operazione al ginocchio, ha pubblicato un video su Instagram in cui - quasi da fermo e ovviamente senza forzare i movimenti - scambia qualche colpo di diritto dando comunque un saggio della sua immutata classe.

Numerosissimi i like, tra cui quelli della ITF e degli organizzatori di Wimbledon ed US Open. Non sarà semplice e non vanno bruciate le tappe, ma la speranza è che proprio sulla sua amatissima erba londinese, dove si è già imposto ben 8 volte, King Roger possa tornare in campo.

