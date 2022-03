Conflitto in Ucraina, Federer pronto a dare una mano

KIEV - Dal momento dell'invasione russa nella "sua" Ucraina, l'ex star del tennis Sergiy Stakhovsky ha imbracciato le armi per difendere il proprio paese dall'invasore. Non solo, grazie alla sua influenza e popolarità, l'ex sportivo sta anche cercando di fare qualcosa per far sì che i bimbi vittime degli scontri possano trovare serenità e rifugio al di fuori delle città bombardate. Proprio per questo ha contattato il suo "rivale" sul campo, ma anche amico nella vita, Roger Federer.

La risposta del tennista svizzero si è in principio fatta attendere, salvo poi arrivare puntuale. In un messaggio, il campionissimo renano ha rassicurato l'ex collega, spiegandogli che con il sostegno della Fondazione Roger Federer, di cui fa parte anche la moglie, stanno facendo il possibile per aiutare i bimbi ucraini. Nel video, l'ex atleta ha anche dichiarato che spera che con Djokovic il confronto sarà più facile, visto che da giovane pure il serbo ha vissuto gli orrori di una guerra.