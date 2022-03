Marco Odermatt terzo a Kranjska Gora, la generale di Coppa del Mondo è ormai sua

KRANJSKA GORA - Dodici anni dopo Carlo Janka, la bandiera svizzera torna a posarsi sulla Coppa del mondo maschile di sci alpino.

Per Marco Odermatt la (quasi) certezza di aver vinto la generale è arrivata oggi, grazie al terzo posto staccato nel gigante di Kranjska Gora. Con 329 punti di margine su Aleksander Kilde, a quattro gare dalla conclusione della CdM, l’elvetico può ormai considerarsi il nuovo padrone del globo di cristallo.

Al norvegese servirebbe infatti un vero e proprio miracolo alle finali di Courchevel e Meribel per imbastire la rimonta: dovrebbe vincere discesa, super G e gigante (sperando che Odermatt non faccia punti) per poi presentarsi allo slalom di domenica (disciplina non sua) e fare un exploit. Qualcosa di impensabile...

Tornando a Odermatt, una stagione semplicemente da incorniciare la sua. Già nel 2021 il 24enne di Buochs aveva accarezzato l’idea di vincere l’ambitissimo globo, ma quest’inverno – innestando una marcia in più – ha letteralmente sbaragliato la concorrenza confermando gli enormi progressi. Senza dimenticare la ciliegina sulla torta (e che ciliegina!) di Pechino, dove si è messo al collo l’oro in gigante.

Nella gara di oggi Odermatt - in testa dopo la prima manche - ha chiuso la gara sul gradino più basso del podio (attardato dai 27 centesimi), preceduto dal vincitore di giornata Henrik Kristoffersen e dall'austriaco Stefan Brennsteiner (+ 0''23). Sesto Gino Caviezel, nono Loic Meillard.

keystone-sda.ch / STF (ANTONIO BAT)