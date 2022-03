Monte Carlo apre a Djokovic il reietto

MONTE CARLO - Niente Australian Open, Niente Indian Wells e niente Miami. A causa delle sue convinzioni “sanitarie” Novak Djokovic si è perso un pezzo di stagione 2022. La sua messa al bando potrebbe in ogni caso finire presto. Per il miglioramento della situazione pandemica globale e, ovviamente, anche per convenienza, a Monte Carlo hanno infatti deciso di aprire alla sua presenza.

Nel Principato, dove il serbo risiede, hanno scelto di allinearsi alle misure sanitarie attuate dalla Francia e in vigore dal 14 marzo: non sarà richiesto alcun certificato di vaccinazione per partecipare al torneo o accedere all’impianto. E l’uso delle mascherine sarà consigliato solo in alcune aree.

Oltre alla kermesse di casa, qualora la pandemia non ricominciasse a spaventare, Djokovic potrebbe poi scendere in campo anche a Madrid e Roma. Notizie ufficiali da Spagna e Italia al momento non sono in ogni caso ancora arrivate.

keystone-sda.ch / STF (Kamran Jebreili)