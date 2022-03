United DC in grande evidenza a Lisbona

LISBONA - La squadra ticinese, United DC, guidata dal coach Devito, ha partecipato alla prestigiosa competizione europea DCL (Deaf Champions League) nella sua ottava edizione, a Lisbona dal 28 febbraio al 6 marzo 2022. La squadra è composta da 3 giocatori svizzeri, 3 iraniani, 3 italiani, 2 svedesi, 1 danese.

Nonostante il rinvio delle competizioni a causa del Covid si sono viste eccellenti performance fisiche e tattiche, portando sul campo da gioco delle emozioni che non si provavano da diverso tempo. Nella prima partita disputata con la squadra proveniente dalla Germania (GSV Karlsruhe), si è combattuta una sfida ardua che ha richiesto un notevole sforzo per contrastare la fisicità degli avversari. La superiorità della squadra ticinese ha dato i suoi frutti vincendo con un risultato di 4-0.

Il secondo incontro è stato disputato contro la squadra spagnola, l’Atletico Onubense, forti di una rosa caratterizzata da giovani dell’Under 21. Primo tempo dominato (3-0), secondo con maggiori difficoltà e due reti degli iberici: allo scadere del tempo lo United ha comunque potuto sorridere (3-2).

La terza e ultima partita del girone, viene giocata contro lo Zebre Charleroi (Belgio), il triplice fischio sancisce la fine di una partita completamente dominata dai nostri ragazzi con un largo risultato di 10-1.

Ai quarti di finale, si è assistito ad una partita durissima e combattuta a livello tattico contro la squadra locale di Porto. La difesa dello United è stata quasi inviolata (3-0).

La semifinale ha visto contendersi il passaggio del turno alle due squadre sulla carta favorite. Tra lo United DC e il Huelva (Spagna), è stata giocata una partita di altissimo livello (presenti tanti giocatori nazionali campioni e vicecampioni del Mondo attuali e precedenti). Gli avversari si sono portati in vantaggio segnando una rete dopo 4 minuti e per i ticinesi non è stato facile trovare il pareggio, complice la sfortuna in numerose azioni, sembrava che la palla non volesse entrare nella porta avversaria. Nel secondo tempo, sotto di 3 gol, lo United ha messo il quinto uomo e trovato finalmente la rete della bandiera, ma l'esito del confronto non è cambiato (4-1).

L’ultima partita nella finale 3° e 4° posto contro gli italiani del Torino, lo United ha saputo gestire la partita nonostante il nervosismo degli avversari già stanchi. Successo 4-2 e 3° posto in Europa conquistato dopo il 5° di 2 anni fa a Milano. L’allenatore Devito ha saputo dimostrare di essere quasi come un maestro di Futsal. Per la seconda volta consecutiva, è stato premiato uno dei tre migliori allenatori del torneo.

Dopo questa esperienza molto positiva, la società è curiosa di cosa sarà in grado di fare l’anno prossimo, ci riproverà ancora visto che compirà 10° anniversario della fondazione e sicuramente si rinforzerà per alcuni giocatori ma prima di tutto, dovrà difendere il titolo nazionale di futsal che si svolge a breve (luogo da destinare). Il “Sogno Champions” lo realizzerà in futuro perché hanno tanta fame di successo.

La rosa:

Portieri: Di Fazio (Ita), Rezaei (Iri)

Giocatori: Neverland Ad. (Sve), Mahboubijoghan (Iri), Salim (Den), Ajetaj (Sui) [capitano], Neverland Al. (Sve), Amas (Ita), Tugay (Sui) [vicecapitano], Stojakovic (Sui), Dejeh (Iri), Vanacore (Ita).

Staff: Devito (Allenatore), Van Maris (Viceallenatore), Ahmed (Allenatore dei portieri), Castelvedere (Fisioterapista), Veneruso (Fotografo/Cameraman), Sciuchetti (Delegato).

Gol fatti: 25 / Gol subiti: 9

Cannonieri:

7 gol: Neverland Ad.

6 gol: Mahboubijoghan, Salim

2 gol: Ajetaj, Vanacore

1 gol: Neverland Al., Stojakovic

