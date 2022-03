Bronzo per Gmür in discesa

PECHINO - È subito gloria rossocrociata alle Paralimpiadi di Pechino grazie a Théo Gmür.

Già capace di balzare agli onori della cronaca quattro anni fa a PyeongChang, il vallesano ha colto il terzo posto nella prova di discesa di sci alpino. Il successo è andato al francese Arthur Bauchet, che ha preceduto l'austriaco Markus Salcher.

«Mi sono preso tutti i rischi - le parole di Gmür - Non volevo rimpianti a fine gara per non aver provato tutto. Ha funzionato, anche se devo dire di non essere mai stato così nervoso prima di una gara».

Dal canto suo il ticinese Murat Pelit, come lui stesso ha indicato sui social, non ha preso parte alla gara a causa di un problema fisico.

