Le Paralimpiadi sono iniziate: «Abbasso la guerra e l'odio»

PECHINO - I Giochi Paralimpici di Pechino 2022 sono ufficialmente partiti con la cerimonia d'apertura, nonostante le minacce di boicottaggio, le tensioni fra alcuni atleti e la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (CIP) di escludere gli atleti russi e bielorussi.

Nella giornata odierna - venerdì 4 marzo - è stata infatti accesa la fiamma per inaugurare le Paralimpiadi invernali cinesi e a causa del conflitto in corso fra Russia e Ucraina lo slogan della 13esima edizione è la pace. Gli atleti ucraini si sono presentati con il pugno alzato verso il cielo e sono stati applauditi da tutti i presenti. «La nostra presenza ai Giochi Paralimpici non è banale, ma è un simbolo che l'Ucraina era, è e rimarrà un Paese», sono state le parole di Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato Paralimpico ucraino, i cui rappresentanti hanno dovuto attraversare l'Europa in autobus per raggiungere la Cina. «Il XXI secolo è fatto per il dialogo e la diplomazia, non per la guerra e l'odio».

Ricordiamo che l'evento riunisce 564 sportivi provenienti da una quarantina di Paesi, che si affronteranno a partire da sabato in sei discipline: biathlon, curling in sedia a rotelle, hockey su slitta, sci di fondo e snowboard.

keystone-sda.ch (Chloe Knott / HANDOUT)