Djokovic ringrazia Kyrgios: «Non se lo aspettava da parte mia»

MELBOURNE - In un'intervista rilasciata al programma radiofonico "The Kyle and Jackie O Show", Nick Kyrgios ha parlato del rapporto che lo lega attualmente a Novak Djokovic.

Il tennista australiano ha spiegato di essere ancora in contatto con il campione serbo, in seguito a quanto avvenuto prima degli Australian Open. «Ho parlato molto con Novak», sono state le sue parole. «Mi ha contattato su Instagram per ringraziarmi per averlo difeso dopo ciò che è successo a Melbourne, non se lo aspettava da parte mia. Credo si senta ancora adesso piuttosto scosso da quanto ha vissuto. Per un essere umano è difficile da gestire una situazione in cui ha la sensazione di avere tutti contro di sé e dove pensa di non poter fare niente di giusto. In fondo voleva solo giocare a tennis. A livello umano servirebbe più supporto da parte degli altri tennisti».

keystone-sda.ch / STF (JAMES ROSS)