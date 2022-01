Vittoria ex aequo per Brignone e Hütter nel super G di Garmisch

GARMISCH - Dopo la festa rossocrociata in Discesa - con la bellissima doppietta firmata sabato da Corinne Suter e Jasmine Flury -, quest'oggi le elvetiche non hanno particolarmente brillato sulle nevi di Garmisch, dove è andato in scena un super G. Il successo, ex aequo, è andato all'italiana Federica Brignone e all'austriaca Cornelia Hütter, che hanno fermato in crono in 1'18"19.

Completa il podio l'altra austriaca Tamara Tippler, terza a +0"82. Quarta la connazionale Mirjam Puchner (+0"83).

La migliore delle rossocrociate è stata la 26enne Jasmina Suter, che con una buona prova si è piazzata al settimo posto a +1"01. Ottave, con lo stesso tempo, Joana Haehlen e Corinne Suter (+1"03).

keystone-sda.ch / STR (Giovanni Maria Pizzato)