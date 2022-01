Australian Open, Medvedev contro Nadal nella finalissima

MELBOURNE - Saranno Rafael Nadal (Atp 5) e Daniil Medvedev (Atp 2) a contendersi il trono degli Australian Open.

Il mancino di Manacor, a caccia del 21esimo Slam in carriera - traguardo che gli permetterebbe di staccare King Roger (20) e Novak Djokovic (20) -, ha raggiunto l'ultimo atto battendo in quattro set Matteo Berrettini. Il romano ci ha provato, ma si è infine arreso a Rafa col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 in 2h53'.

Dall'altra parte della rete ci sarà il 25enne moscovita, che con una prova di forza ha superato Stefanos Tsitsipas. Pure il greco si è dovuto arrendere in quattro set, cedendo alla distanza contro il numero due al mondo. Medvedev, che domenica cercherà di mettere in bacheca il secondo Major consecutivo dopo gli US Open, si è imposto 7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1 in 2h30'.

