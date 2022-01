Il Lugano si inchina davanti al Friborgo

LUGANO - Al Lugano non è riuscita l’impresa. Nella dodicesima fatica del loro campionato, in casa, i Tigers non sono stati in grado di sorprendere la capolista Olympic Friborgo, impostasi alla fine 102-73.

I ticinesi hanno firmato gli unici vantaggi del match nei primissimi minuti, poi si è assistito a un monologo degli ospiti, che già a fine primo quarto comandavano 26-19. Tale divario si è allargato fino al +17 dell’intervallo (54-37) e al +26 del 30’ (79-53). Con Criswell e Humphrey i bianconeri hanno tentato di ricucire, l’Olympic non ha in ogni caso lasciato spazi nemmeno nell’ultima frazione, allungando la sua striscia positiva e confermandosi padrone della Lega.

Ti-press (Massimo Piccoli)