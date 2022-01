Djokovic sempre nella bufera: la rabbia di Tsitsipas

MELBOURNE - Il soggiorno australiano di Novak Djokovic ha le ore contate? Dopo giorni di attesa, di accuse e di indiscrezioni, sembra ormai imminente la decisione definitiva, quella che ci dirà se il serbo potrà prendere parte al primo Major dell'anno o se dovrà salire sull'aereo e tornarsene a casa.

In attesa di scoprirlo, da ciò che è emerso negli ultimi giorni, il minimo che si possa dire è che Nole non sta certo tenendo un comportamento da... numero 1. E i primi a essere parecchio arrabbiati sono i suoi colleghi, come testimoniano le parole di Stefanos Tsitsipas: «Ha giocato con le sue regole - ha detto il greco a una TV indiana - Ci sono due punti di vista: da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e hanno seguito le regole per giocare il torneo. Dall'altro c'è Djokovic e che fa passare gli altri per stupidi...».

Nel frattempo il tormentone di queste settimane, legato al 34enne di Belgrado, diventerà una serie TV su Netflix. La piattaforma ha girato numerose immagini in questi giorni e le contemplerà in una docuserie già prevista sul dietro le quinte del tennis. Lo riporta il Daily Mail.

keystone-sda.ch / STF (Mark Baker)