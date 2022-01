Atp Cup, Italia sconfitta in rimonta

SYDNEY - Boccone amaro per l'Italia, che ha iniziato nel peggiore dei modi il suo cammino nell’Atp Cup. In campo a Sydney contro i padroni di casa dell'Australia, agli azzurri non è bastato l'ottimo Sinner e sono stati sconfitti 2-1 in rimonta.

Vinto il primo singolare proprio grazie a Sinner (6-1, 6-3 su Purcell), l'Italia ha subito il ritorno dei rivali, che dopo aver pareggiato i conti grazie a De Minaur (6-3, 7-6 su Berrettini), hanno vinto il doppio decisivo. La coppia composta da John Peers e Luke Saville ha superato 6-3, 7-5 il duo Berrettini-Bolelli.

Nell'altro duello del girone B la Russia ha avuto la meglio sulla Francia (2-1). Dopo le vittorie di Safiullin (piegato il transalpino Rinderknech) e Ugo Humbert (capace di battere Medvedev), la Russia ha fatto la differenza grazie al successo nel doppio del duo Medvedev-Safiullin.

Nel gruppo C tutto facile per gli USA di Isner e Fritz, che hanno liquidato 3-0 il Canada di Shapovalov e Augier-Aliassime. Ok anche la Gran Bretagna, che ha sconfitto 2-1 la Germania. Ai tedeschi non è bastato il punto conquistato da Alexander Zverev contro Norrie.

keystone-sda.ch / STR (Steve Christo)