«Tutti siamo stati tifosi di Federer e Nadal, ma i numeri parlano per Nole»

BELGRADO - L'eterno dibattito: chi è il migliore? Un "quesito" in grado di accendere molto spesso gli animi dei tifosi, così come le discussioni. Il 2021 è stato un anno stratosferico per Novak Djokovic, stagione in cui il serbo ha raggiunto record su record, vincendo 55 gare ufficiali delle 62 disputate. Cosa dire di Nadal e Federer? Al contrario, per loro, quella che ci stiamo per lasciare alle spalle è stata un'annata quasi interamente trascorsa nell'anonimato a causa dei noti problemi fisici.

Interpellato sul tema, Alexander Zverev - attuale numero 3 al mondo - ha pochi dubbi su chi sia il migliore di sempre. «So che molti fan del tennis preferiscono Roger o Rafa, ma non puoi discutere contro le statistiche - le parole del tedesco ai microfoni di Tennis Magazine - Novak ha vinto lo stesso numero di Slam, è vero, ma è stato numero uno al mondo per più settimane di chiunque altro e ha terminato la stagione da leader incontrastato. Ha vinto il maggior numero di Masters 1000. Come detto, non si può sempre andare contro i numeri e dire che Roger o Rafa sono migliori soltanto perché siamo stati tutti loro fan fin dalla tenera età. Se si vuole essere corretti, e guardare i risultati, Djokovic è il più forte di sempre».

keystone-sda.ch (Emilio Naranjo)