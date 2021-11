Niente ritiro per Roger Federer

BASILEA - Assenza prolungata, guai dopo l’operazione, condizione fisica tutt’altro che buona… Di Roger Federer in queste settimane si è detto e scritto di tutto. Avuta la conferma da coach Ljubicic che il basilese non sarebbe stato in campo agli Australian Open e, forse, neppure a Wimbledon, in molti si sono cominciati a chiedere se davvero uno scampolo di carriera gli fosse rimasto. Se quella del ritiro non fosse ben più che un’ipotesi remota.

A rimettere tutto a posto ci ha pensato proprio il renano il quale, ai microfoni di sky sport, ha confermato di non aver alcuna intenzione di appendere la racchetta al classico chiodo. «Il mio desiderio è quello di continuare a giocare - ha confermato - sto bene e in questo momento sto pensando esclusivamente alla riabilitazione».

