Violenza fra le donne: sferra un tremendo pugno in faccia e viene sospesa a vita

SAN DIEGO - Lo scorso fine settimana si è sfiorata la tragedia su un campo di basket. In occasione di un match fra due squadre californiane femminili, Lauryn Ham è stata brutalmente aggredita da un'avversaria con un violento pugno in faccia.

Come si può vedere dal video in allegato - pubblicato sui social network dalla madre della vittima - le due ragazze sono entrate leggermente in contatto dopo un tiro a canestro e sono entrambe cadute per terra. Dopo essersi rialzate la situazione non sembrava potesse degenerare - anche perché la povera Ham non si è nemmeno accorta di ciò che le stava per capitare - e invece è successo quello che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare.

Stando ai media locali, la vittima, rimasta per terra priva di sensi, ha rimediato una commozione cerebrale, mentre non è stata rivelata l'identità dell'aggreditrice, che ha rimediato a sua volta una squalifica a vita.

15-year-old Lauryn Ham was punched by another girl during a youth club #basketball tournament Sunday in Garden Grove. Reports said that parents who were at the game heard the mother of the girl who threw the punch yell, “go and hit her.” #Violence pic.twitter.com/tUOFtulewK