Trascinata da una grande Bencic, la Svizzera è volata in semifinale

PRAGA - Fantastica nel singolare e superlativa nel doppio, Belinda Bencic ha trascinato la Svizzera in semifinale di Billie Jean King Cup. La sfida alle padrone di casa della Repubblica Ceca era da “dentro o fuori”: con un successo la squadra elvetica avrebbe passato il turno, una sconfitta avrebbe invece decretato la fine dell’avventura nell’ex Fed Cup.

Partita male (con il 4-6, 2-6 incassato dalla Golubic per mano della Vondrousova), la giornata per le rossocrociate è però terminata in trionfo. Merito, appunto, della Bencic, che prima ha piegato 7-6(2), 6-4 la numero 3 al mondo Krejcikova e poi ha preso per mano la Teichmann nel doppio. In quella sfida, decisiva, la Svizzera ha zittito con un doppio 6-3 Hradecka/Siniakova, guadagnando il diritto di contendere all’Australia l’accesso alla finalissima.

keystone-sda.ch / STF (MARTIN DIVISEK)