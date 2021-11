Spinelli e Tigers protagonisti in coppa

LUGANO - Quaranta minuti di prevedibile dominio e la Spinelli Massagno si è qualificata per gli ottavi di finale della Patrick Baumann Swiss Cup. La SAM non ha avuto pietà dei Caimans di Viganello, colpiti già nel primo quarto (32-16) e poi affondati negli altri tre (18-10, 22-11, 26-9) per il 98-46 finale.

Tutto facile anche per i Tigers, che si sono qualificati piegando, in trasferta, 116-57 i STB-Giants 1. Il Lugano ha preso il largo fin dal primo quarto (32-12) e non ha rallentato neppure quando, al 20’ (61-26) e al 30’ (87-36), il margine sui bernesi è divenuto ampissimo.