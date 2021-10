Vincono Spinelli Massagno e Lugano Tigers

MASSAGNO - Mercoledì perfetto per Spinelli Massagno e Lugano Tigers.

Impegnata in casa la formazione di Gubitosa si è imposta abbastanza agevolmente sull'Union Neuchâtel per 84-66. Per i padroni di casa, al loro terzo successo in altrettante gare di campionato, grande prova di Roberto Kovac, autore di 19 punti (il migliore per i suoi).

Successo in rimonta per i bianconeri, capaci di vincere in terra renana sugli Starwings per 81-67, dopo che alla pausa principale il risultato diceva 41-32 in favore dei basilesi. Per le Tigri si tratta della prima affermazione stagionale dopo due ko.