Norrie trionfa a Indian Wells

Per il britannico si tratta del primo trionfo in carriera in un Masters 1000.

Il britannico Cameron Norrie è il nuovo padrone di Indian Wells. Il 26enne ha vinto il Masters 1000 a stelle e strisce piegando in finale il georgiano Nikoloz Basilashvili (Atp 36). Perso il primo set, Norrie è cresciuto game dopo game andando ad imporsi in rimonta 3-6, 6-4, 6-1 in 1h49'. Grazie a questa vittoria si porta dal 26esimo al 15esimo posto del ranking mondiale.