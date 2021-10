L'annuncio di Nadal: «Non so quando tornerò»

Rafael Nadal - fermo ai box dallo scorso mese di agosto per un problema al piede - si è espresso a proposito del suo futuro.

In un'intervista concessa a "OaSport" - a margine di un evento - il campione spagnolo ha affermato di essere ancora lontano dal rientro alle competizioni. «Voglio guarire e tornare al top, ma non so ancora quando tornerò a disputare un torneo», sono state le parole del maiorchino. «Sto seguendo un percorso specifico e ho degli obiettivi molto chiari nella mia testa. Ci sono diverse questioni fuori dal mio controllo, ma dentro di me so cosa voglio raggiungere e sono convinto che le cose prenderanno una piega positiva nei tempi dovuti. Lavoro duramente ogni giorno per recuperare al meglio. Non ho vent’anni, è fondamentale che non mi spinga oltre il limite e che prevenga gli infortuni».

keystone-sda.ch (ATIENZA)