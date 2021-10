Iniziative e divertimento: a Tesserete domina la Mountain Bike

CAPRIASCA - Mancano ormai poche ore all’inaugurazione della prima edizione del WeRide MTB Festival: weridemtbfestival.ch.

Grande novità per il 2021, il WeRide MTB Festival è la festa della Mountain Bike che riunisce a Tesserete (in Capriasca) appassionati di tutti i livelli. Il 9 e 10 ottobre, i partecipanti alla manifestazione potranno vivere momenti di puro divertimento, grazie a un programma ricco di iniziative. Ne sono un esempio le escursioni con guida dedicate ad appassionati con qualsiasi grado di esperienza: il giro easy XLC – Origlio Bike, il giro medium Prologo – Crocione, il giro hard Michelin – Monte Tamaro e il giro endurance Ghost – 3 Capanne. Inoltre, WeRide MTB Festival e Ti-Rex Sport propongono un tour per gli appassionati MTB con disabilità motorie: il giro Ti-Rex USWE – Tesserete-Camignolo.

Questo tipo di attività oltre a essere orientato alla promozione del territorio darà la possibilità di assaggiare i prodotti tipici della zona con soste nella varie capanne e fattorie del luogo.

Per chi non necessità di accompagnamento i percorsi saranno segnalati nell’arco dei 2 giorni.

E ci sono anche tanti altri buoni motivi per partecipare:

-300 mq di Area Espositiva con prodotti legati al mondo delle ruote grasse,

-Una fornitissima Area Food in collaborazione con i pompieri della Capriasca e il football club stella Capriasca

-Mtb /E-Bike test con percorso dedicato

-Un’area dedicata alle famiglie con area bimbi e castello gonfiabile

-Esibizioni e acrobazie spettacolari con i ragazzi del freestyle.

-Il percorso Pump Track per fare pratica

-Tanta musica e intrattenimento dal vivo

-Inoltre, domenica 10 ottobre si svolgerà la WeRide Cup, la gara MTB enduro dedicata agli atleti e a chi vuole misurarsi con le proprie capacità su un percorso in totale sicurezza, aperta sia a MTB muscolari che elettriche.

La gara è valida come tappa dell’Enduro Cup Lombardia e, grazie al gemellaggio della manifestazione con l’E-Bike World Tour, il vincitore della WeRide Cup otterrà l’iscrizione gratuita all’E-Tour du Mont Blanc 2022.

Insomma, due giorni di puro divertimento per un’esperienza MTB a 360°! Tutti i dettagli su weridemtbfestival.ch