Il concorso “Migliori Sportivi Ticinesi 2021” sta entrando nella sua fase più calda

LUGANO - Il concorso “Migliori Sportivi Ticinesi 2021” sta entrando nel vivo! Il 14 settembre 2021 scadrà il secondo periodo di voto; dopodiché solo i primi 10 sportivi di ogni categoria (sportivi d’élite e giovani speranze) potranno accedere al terzo ed ultimo periodo di voto. Ciò significa che il pubblico ha ancora pochissime ore per votare gli sportivi più meritevoli per la finalissima dell’edizione 2021. In gara, lo ricordiamo, vi sono 49 sportivi che attestano un valore equivalente ad un rango tre i primi 3 della propria categoria e disciplina a livello nazionale. Informazioni, sportivi in gara, voto e classifiche provvisorie: www.aiutosport.ch

Il concorso “Migliori Sportivi Ticinesi dell’anno” è organizzato dall’Associazione Aiuto Sport Ticino in collaborazione con il Presenting partner RSI Sport. Chi saranno i finalisti dell’edizione 2021? Il pubblico può votare fino al 14 settembre 2021 tramite il sito www.aiutosport.ch gli sportivi che reputa più meritevoli per la finale dell’edizione 2021 del concorso “Migliori Sportivi Ticinesi dell’anno”. Votare è semplicissimo basta andare sul sito www.aiutosport.ch e scegliere, cliccando gli sportivi che reputa più meritevoli. Affinché il voto sia valido occorre indicare 4 nominativi. Ogni persona può votare al massimo 1 volta per periodo di voto e i voti ripetuti non verranno conteggiati dal sistema. A concorrere per il prezioso riconoscimento vi sono 49 sportivi suddivisi in due categorie: élite e giovani speranze. Tutti attestano un valore equivalente ad un rango tra primi tre della propria categoria e disciplina a livello nazionale e per gli sport di squadra l’appartenenza alla squadra o élite nazionale.

20 favoriti… ma nulla è ancora deciso.

Attualmente i favoriti per la finale sono per la categoria élite: Ajla Del Ponte – atletica (1.), Noè Ponti – nuoto (2.), Filippo Colombo – mountain bike (3.), Susan Bandecchi – tennis (4.), Elena Roos – corsa d’orientamento (5.), Mario Gavranovic – calcio (6.), Sasha Caterina – triathlon (7.), Michael Fora – hockey su ghiaccio (8.), Luca Fazzini – hockey su ghiaccio (9.), Mattia Bottani – calcio (10).

Per la categoria giovani: Sara Franzi – pattinaggio artistico (1.), Giulia Alberti – mountain bike (2.), Alessia Pagnamenta – ginnastica artistica (3.), Kim Bächtold – nuoto sincronizzato (4.), Massimiliano Gusmini – sci alpino (5.), Emma Piffaretti – atletica (6.), Steven Pelliciolli – judo (7.), Ian D’Iorio – nuoto (8.), Linda Zanetti – mountain bike (9.), Lena Bickel – ginnastica artistica (10). Ma nulla è ancora deciso! Il pubblico può votare fino al 14 settembre… e manca la parola della giuria neutrale, che nel computo finale ha un peso del 50%.