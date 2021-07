Zoé Claessens conquista il titolo europeo

HEUSDEN-ZOLDER - Splendido exploit di Zoé Claessens, 20enne vodese salita sul tetto d'Europa. La giovane rossocrociata, impegnata a Heusden-Zolder (Belgio) ha vinto l'oro ai Campionati Europei di BMX.

L'elvetica, che proverà a mettersi in evidenza anche ai Giochi di Tokyo, ha reso ancora più dolce la giornata da incorniciare della comitiva rossocrociata, che ha fatto una scorpacciata di medaglie. Oltre al successo della Claessens nella categoria Élite, la Svizzera festeggia infatti anche i titoli di Nadine Aeberhard e Cedric Butti negli U23. Argento di Thayla Burford nella categoria juniores.

It's raining medals at the BMX European Championships in Zolder.

🥇 Zoé Claessens (Elite)

🥇 Nadine Aeberhard (U23)

🥇 Cédric Butti (U23)

🥈 Thalya Burford (Juniors) pic.twitter.com/pAktwU3Fnm