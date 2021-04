Coronavirus: salta la Freccia Vallone per l'UAE Team Emirates di Marc Hirschi

Sfortuna nera per l'UAE Team Emirates. Il nostro Marc Hirschi, che corre proprio nel team diretto da Mauro Gianetti, non potrà prendere parte alla Freccia Vallone in programma oggi.

«Si comunica con dispiacere che l’UAE Team Emirates non parteciperà alla Freccia Vallone, dopo che due membri della squadra hanno ricevuto, in data 20 aprile, esito positivo di test Covid-19 - si legge nel comunicato - Le due persone, Diego Ulissi e un membro del personale del team (già vaccinato), erano risultate negative a due test effettuati nei giorni precedenti al loro viaggio verso il Belgio. All’arrivo in Belgio, entrambi i membri del team sono stati sottoposti a un test con risultato positivo. I due membri del team non hanno mai accusato alcun sintomo».