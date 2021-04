Bencic già eliminata a Charleston

CHARLESTON - Reduce dall'uscita di scena a Miami nei 1/16 di finale, Belinda Bencic non ha avuto maggior fortuna al torneo di Charleston. Negli States la sangallese, Wta 12, è caduto al cospetto della spagnola Paula Badosa Gobert, volata agli ottavi grazie al successo per 6-2, (2)6-7, 6-1 in 2h19'.

Dopo una pessima entrata in materia l'elvetica ha saputo reagire, ma nel momento clou ha vissuto un nuovo passaggio a vuoto. Vinto il secondo set in rimonta cancellando due match point, la Bencic è infatti crollata nel terzo, quando si pensava potesse prendere in mano le redini dell’incontro. Ed invece la spagnola, Wta 71, ha infilato 5 game consecutivi avviandosi verso la vittoria.

keystone-sda.ch / STR (RHONA WISE)