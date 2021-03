Gioia Golubic, è finale a Monterrey

MONTERREY - Viktorija Golubic continua il suo magic moment al torneo di Monterrey. La 28enne elvetica, in grande forma, ha liquidato anche la statunitense Ann Li (Wta 72), strappando il pass per la finalissima. Opposta in Messico alla giovane statunitense, la zurighese si è imposta con un secco 6-2, 6-4 in 1h18'.

Nell'ultimo atto del torneo l'elvetica (Wta 102) se la vedrà con la vincente della sfida tra la spagnola Sorribes Tormo e la canadese Fernandez.