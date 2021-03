Sabato di gioia per le ticinesi

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Allianz Stadium.

Turf: Natural.

Capacity: 41,507.

Referee: Davide Massa (ITA).

Home Manager: Andrea Pirlo (ITA).

Away Manager: Simone Inzaghi (ITA).

Sidelined Players: JUVENTUS - Giorgio Chiellini (Calf Problems) Leonardo Bonucci (Muscular problems) Juan Cuadrado (Biceps femoris muscle injury) Paulo Dybala (Medial Collateral Ligament Injury) Rodrigo Bentancur (Corona virus) Arthur (Leg Injury) Gianluca Frabotta (Yellow card suspension).

LAZIO - Stefan Radu (Inguinal Hernia) Joseph Marie Minala (No eligibility) Manuel Lazzari (Calf Injury) Luiz Felipe (Ankle Surgery).

u0080689,600,000 Total market value u0080354,400,000.

Age: 27.7-28.5.

National team players: 16-10.

Youth national team players: 3-2.

Foreigners: 16-22.

VAR Video Referee.