Terzo sigillo in CdM per Zubcic

BANSKO - Grande prova di Filip Zubcic a Bansko. Lo sciatore croato (2'20''62), autore di una seconda manche prestigiosa, ha fatto la voce grossa nel primo Gigante in programma sulle nevi bulgare (domani avrà luogo il secondo, ore 10), davanti al francese Mathieu Faivre (+0''40) e all'austriaco Stefan Brennsteiner (+0''93).

Ai piedi del podio il transalpino Alexis Pinturault (+1''06) il quale ha preceduto al traguardo il rossocrociato Marco Odermatt (+1''52). Per quanto riguarda gli altri elvetici in gara, Meillard ha concluso in ottava posizione (+1''82), Murisier in 13esima (+2''46), Caviezel in 21esima (3''18) e Bissig in 25esima (3''32).

Per Zubcic si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a Santa Caterina nel mese di dicembre, la terza complessiva in Coppa del Mondo.

Il leader della classifica generale è sempre Pinturault con 974 punti, 230 lunghezze di vantaggio su Odermatt (744). Il transalpino mantiene anche il primato nella graduatoria di specialità a tre Giganti dal termine (490), davanti a Zubcic (468) e Odermatt (445).

keystone-sda.ch / STF (VASSIL DONEV)